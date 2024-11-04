فلوريدا تصوت على استخدام الماريجوانا والإجهاض

من شأن الانتخابات في فلوريدا أن تختبر ما إذا كانت الولاية تحافظ على سمعتها الجديدة بوصفها معقلاً جمهورياً، أو ما إذا كان الديمقراطيون سيحققون بعض المكاسب، من خلال الاستفادة من دعم قضايا متعلقة بالإجهاض واستخدام الماريغوانا.

وهناك ضجة كبيرة بشأن التعديلات الدستورية التي يمكن أن تحمي حقوق المرأة في الإجهاض، وتضفي الشرعية على استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية؛ حيث يقوم كلا الجانبين في كل قضية بإنفاق ملايين الدولارات في الدعاية.

ومن شأن التعديل الدستوري الخاص بالإجهاض أن يحمي حقوق المرأة في الإجهاض، عندما تصل إلى مرحلة من الحمل التي يمكن للجنين فيها أن يبقى على قيد الحياة خارج الرحم. وتحظر فلوريدا حالياً الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل.

وكان الناخبون قد وافقوا بأغلبية ساحقة على استخدام الماريجوانا الطبية في عام 2016، ويطلب منهم هذا العام إضفاء الشرعية على استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية.