الخارجية الكويتية: نبذل جهودا كبيرة لتكريس التعاون الدولي وتعزيز آليات مكافحة الإرهاب

أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون التنمية والتعاون الدولي الكويتي حمد سليمان المشعان، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لتكريس التعاون الدولي وتعزيز آليات مكافحة الإرهاب.



وقال المشعان ـ في تصريح خاص لقناة ( الكويت) الإخبارية، اليوم /الاثنين/، على هامش فعاليات مؤتمر تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ـ إننا قمنا بالإعداد لهذا المؤتمر منذ أشهر طويلة بالتنسيق مع جمهورية طاجيكستان والأمم المتحدة، مشيرا إلى مشاركة أكثر من سبعين دولة في هذا المؤتمر لبحث آليات حماية الحدود وسبل مكافحة الإرهاب..

وأشار الدبلوماسي الكويتي، إلى أن المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر تدل على مكانة دولة الكويت في المحافل الدولية.

يشار إلى أن أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الرابع حول (تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبه) انطلقت في وقت سابق اليوم بمشاركة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف وأكثر من 450 مشاركا بينهم 33 وزيرا من الدول الأعضاء إضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و23 منظمة دولية وإقليمية و13 منظمة من المجتمع المدني.

ويقام المؤتمر تحت رعاية أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإنابة عنه حضور ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.