بالفيديو| النوبات القلبية.. التهديد الخفي لصحة الإنسان

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "النوبات القلبية.. التهديد الخفي لصحة الإنسان".

وقال التقرير: "يبقى القلب النابض رمز الحياة إلا أنه قد يصبح فجأة سببا للفراق إذ يعد مرض القلب من أبرز أسباب الوفاة في جميع أنحاء العالم ولا سيما حين تداهم النوبات القلبية الشخص دون سابق إنذار، في صمت قاتل يتسلل ارتفاع الكوليسترول في الدم ليجعل من هذا العضو الحساس ضحية لمتلازمات قاتلة".

وأضاف: "رغم أن الكوليسترول جزء طبيعي من تركيبة الجسم، فإن الزيادة المتراكمة منه قد تقلب الموازين محولة الشرايين إلى دروب مغلقة وموحشة تحمل أجسادنا إشارات خفية قد تكون في الظاهر بسيطة ولكنها في جوهرها تحذيرات تنذرنا أن الخطر وشيك".

وتابع: "من الآلام المفاجئة في الصدر إلى الشعور بضيق التنفس أو آلاف في الذراعين جميعها إشارات قد تكون طوق النجاة من الموت المفاجئ وإدراك هذه العلامات ليس مجرد فطنة ولكنه أمل ينقذ الأرواح ويمنح فرصة جديدة في الشفاء".