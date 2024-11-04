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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفي بذكرى تنصيب البابا تواضروس الثاني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تحتفل  الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، اليوم الإثنين ، بعيد ميلاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و ذكرى القرعة الهيكلية التي أتت بقداسته بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم ١١٨ .

ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة منذ قليل، كلمة تهنئة لقداسة البابا تواضروس جاءت نصها كالاتي : الرَّبُّ نَصِيبُ قِسْمَتِي وَكَأْسِي. أَنْتَ قَابِضُ قُرْعَتِي.(مز 16: 5) ، نهنئ الأب والراعي الأمين علي كنيسة الله الذي يحملنا ويحتملنا ، تذكار العيد الثاني عشر للقرعة الهيكلية ( 4 نوفمبر 2012 - 4 نوفمبر 2024 ) ، سائلين إلهنا القدوس أن يحفظ حياته ويمتعه بالنعمة والقوة ليرعي رعية المسيح بأمانة وبر .

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ذكرى القرعة الهيكلية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم ١١٨