الكنيسة الأرثوذكسية تحتفي بذكرى تنصيب البابا تواضروس الثاني

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، اليوم الإثنين ، بعيد ميلاد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، و ذكرى القرعة الهيكلية التي أتت بقداسته بابا وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رقم ١١٨ .

ونشرت الصفحة الرسمية للكنيسة منذ قليل، كلمة تهنئة لقداسة البابا تواضروس جاءت نصها كالاتي : الرَّبُّ نَصِيبُ قِسْمَتِي وَكَأْسِي. أَنْتَ قَابِضُ قُرْعَتِي.(مز 16: 5) ، نهنئ الأب والراعي الأمين علي كنيسة الله الذي يحملنا ويحتملنا ، تذكار العيد الثاني عشر للقرعة الهيكلية ( 4 نوفمبر 2012 - 4 نوفمبر 2024 ) ، سائلين إلهنا القدوس أن يحفظ حياته ويمتعه بالنعمة والقوة ليرعي رعية المسيح بأمانة وبر .