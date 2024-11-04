وزير الخارجيةالكوري: تعزيز التعاون في سلاسل توريد الطاقة والمعادن الحيوية مع آسيا الوسطى مربحا للجانبين

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جو تيه-يول /اليوم الاثنين/ إن تعزيز التعاون في سلاسل توريد الطاقة والمعادن الحيوية بين كوريا الجنوبية وآسيا الوسطى سيكون مربحًا للجانبين، معربًا عن أمله في شراكة أقوى في هذه المجالات في السنوات القادمة.



و أضاف وزير الخارجية الكوري في كلمته في منتدى كوريا الجنوبية وآسيا الوسطى في سول، وفقا لوكالة الأنباء الكورية"يونهاب"،أن كوريا الجنوبية تسعى إلى تعزيز التعاون مع المنطقة في وقت ظهرت فيه سلاسل توريد الطاقة والمعادن الضعيفة كمصدر قلق كبير وسط الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط.

وأشار جو إلى أن كوريا الجنوبية أبرمت اتفاقيات شراكة بشأن إمدادات المعادن الحيوية مع أوزبكستان وكازاخستان خلال جولة الرئيس الكوري يون سيوك-يول، في آسيا الوسطى في يونيو، مضيفا أن سول تأمل في توسيع مثل هذه الصفقات مع جميع الشركاء الخمسة في آسيا الوسطى، موضحا أن الدول الخمس في آسيا الوسطى شريك رئيسي لكوريا الجنوبية في تحقيق رؤيتها كدولة محورية عالمية تساهم في الحرية والسلام والازدهار في العالم.

و أعرب عن أمله أن يعمل منتدى اليوم كمنصة لتجسد بشكل أفضل أجندات السياسة الرئيسية لقمة الزعماء بين كوريا الجنوبية وآسيا الوسطى، المقرر عقدها العام المقبل، مضيفا أن كوريا الجنوبية تخطط لجعل مبادرة 'طريق الحرير الكوري' تتشكل بشكل أكبر بناءً على تعاوننا الوثيق مع هذه الدول الخمس".

وتدعو مبادرة "طريق الحرير الكوري"، التي أُعلن عنها في يونيو، إلى خلق نموذج جديد للتعاون من خلال ربط القدرات الإبداعية لكوريا الجنوبية بالموارد الوفيرة وإمكانات التنمية في آسيا الوسطى.

وقد حضر اجتماع اليوم كبار الدبلوماسيين ونواب وزراء الخارجية من كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان،هذا ومن المتوقع أيضًا أن يتناول المنتدى جهود التعاون في مجال تغير المناخ والقطاع الرقمي والسياحة.