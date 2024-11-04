صعود جماعى لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.74%، ليصل إلى مستوى 31,061.48 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.75%، وصولًا إلى مستوى 3,207.21 نقطة، وصعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.65%، وصولًا إلى 8,178.8 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.67%، ليصل إلى مستوى 11,413.12 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.73%، ليصل إلى مستوى 38,487.16 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.75%، مسجلًا 13,633.58 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.58%، وصولًا إلى 6,663.92 نقطة.