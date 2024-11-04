فيديو| الانتخابات الأمريكية 2024.. مقاطعة كلالام عادة ما تختار المرشح الفائز

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "مقاطعة كلالام عادة ما تختار المرشح الفائز في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

وقال التقرير: "في الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوقعات بشأن هوية الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية يبدو أن هناك مقاطعة أمريكية لا تختار عادة إلا المرشح الفائز بالسباق إلى البيت الأبيض إنها مقاطعة كلالام كونتي التي يقال إن سكانها يمسكون بمفتاح البيت الأبيض، لأن أصواتهم لم تصب لمصلحة مرشح منذ عام 1980 إلا وانتهى به المطاف رئيسا للولايات المتحدة".

وأضاف: "في هذه المنطقة الجبلية التي تنتشر فيها الغابات وتفصلها مساحات مائية عن كندا ومدينة سياتل لم يخطئ السواد الأعظم من السكان المقدر عددهم بنحو 78 ألفا بخياراتهم الانتخابية منذ نحو 50 عاما، منذ تبوأ ريجان سدة الرئاسة".

وتابع: "وبين عامي 1980 و2016 نجحت 19 مقاطعة لا غير من أصل أكثر من 3000 في اختيار جميع الفائزين في الانتخابات الرئاسية، لكن في عام 2020 صوتت كلالام وحدها لبايدن".