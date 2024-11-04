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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بسرقة مركز شباب بولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل لقيامه بسرقة باب ألوميتال وأسياخ حديدية من داخل مركز شباب بولاق الدكرور بكفر طهرمس.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسرقة باب ألوميتال وأسياخ حديدية من داخل مركز شباب بولاق الدكرور بكفر طهرمس بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "مصطفي ك" 40 سنة، عاطل، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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