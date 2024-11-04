رئيس وزراء باكستان: تعزيز الاستثمار الأجنبي يتصدر أولويات الحكومة

أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن تعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد يتصدر أولويات الحكومة.



وقال شريف - خلال اجتماعه بوفد بريطاني من رجال الأعمال، حسبما ذكر راديو باكستان اليوم /الاثنين/ - إن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين لتحفيزهم على ضخ أموالهم في الاقتصاد الباكستاني الذي أحرز تقدما ملموسا مؤخرا نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة.

وحث رئيس الوزراء الوفد البريطاني على الاستثمار في باكستان، فيما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات التجارية بين باكستان والمملكة المتحدة.

من جانبه، أشاد الوفد بالسياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة الباكستانية، وأكد ثقته في استقرار الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.

