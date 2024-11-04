مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الرابع بالجيزة

لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع عقب اختلال توازنها أثناء نشر الغسيل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بسقوط سيدة من علو بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء قيام ربة منزل بنشر الغسيل بشرفة شقتها بالطابق الرابع اختل توازنها وسقطت متوفية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.