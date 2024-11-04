بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح تفاصيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي

كشف وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لبرنامج مصر، والتي من المقرر لها أن تبدأ غدًا الثلاثاء.

وقال جاب الله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن تواجد مديرة صندوق النقد في مصر، يعني أنها استوعبت حجم تجاوز الحكومة المصرية لتلك الأزمة التي عانت منها مؤخرًا.

وأشار أيضًا إلى أنه على الرغم من كل الأزمات الداخلية والخارجية؛ استطاعت الدولة المصرية أن تعبر باقتصادها إلى منطقة آمنة، وكان هذا بمثابة شهادة لقدراتها على إقامة اقتصاد قوي ومرن قادر على مُجابهة الصدمات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيارة وفد صندوق النقد إلى مصر يأتي بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.

وأردف وليد جاب الله: مصر ماضية في برنامجها الاصلاحي، وتتفق مع صندوق النقد في استهداف اقتصاد حر تنافسي، وتبني نظام سعر صرف مرن، ومراعاة الشرائح الأولى بالرعاية، وتطوير برنامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص.

