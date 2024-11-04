جثة معلقة في شجرة تثير الذعر بأكتوبر

شهدت مدينة 6 أكتوبر بالجيزة واقعة مأساوية عندما أقدم ثلاثيني على إنهاء حياته شنقاً بشجرة داخل حديقة لمروره بأزمة نفسية.

جثة شاب معلقة بشجرة داخل حديقة بأكتوبر

تلقي المقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق بشجرة داخل إحدي الحدائق بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة "محمد" 30 سنة، مشنوق بشجرة وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياته شنقاً لمروه بأزمة نفسية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة االتحقيقات.