أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 700 ألف و390 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الاثنين/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 700 ألف و390 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1300 جندي ما بين قتيل وجريح.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و193 دبابة و18 ألفا و538 مركبة مدرعة و20 ألفا و121 من النظم المدفعية و1245 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و994 من أنظمة الدفاع الجوي و2629 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و587 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و28 ألفا و237 من المركبات وخزانات الوقود و18 ألفا و280 طائرة بدون طيار".