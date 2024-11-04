انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول و الملاحة بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينة وهم 18 سفينة بضائع عامة و 8 سفن صب جاف و 5 سفن حاويات و 3 سفن صب سائل.

كما تم تداول 2170 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1160 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1010 حاوية بواقع 46.5% تقريبا من إجمالي الحاويات المتداولة بما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 146 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه السيد اللواء بحري / أحمد حواش - رئيس مجلس الاداره بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامه والصحه المهنيه بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئيه القياسيه في كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافه صوره