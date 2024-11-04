أسعار الذهب تستقر عالميا مع قرب إعلان رئيس أمريكا الجديد

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي مع إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة.

وبحسب “رويترز” ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2738.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0012 بتوقيت جرينتش، وكان المعدن النفيس قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس عند 2790.15 دولار.

العقود الأجلة

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولار، وقبل ساعات من انتخابات الرئاسة الأمريكية غدا الثلاثاء، تكشف استطلاعات الرأي عن منافسة محتدمة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، مما قد يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي، بشأن خفض أسعار الفائدة وتصريحات رئيس المجلس جيروم باول ومسؤولين آخرين بالبنك.

أسعار الفائدة

وأظهرت أداة فيد ووتش أن خبراء الاقتصاد يتوقعون بنسبة 98% أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 32.54 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1% إلى 991.72 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1108.36 دولار.

