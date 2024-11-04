مقتل عميد بالحرس الثوري في تحطم طائرة بإيران

قُتل عنصران في «الحرس الثوري» الإيراني، أحدهما برتبة عميد، في حادث تحطّم مروحية في جنوب شرق إيران، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن «طائرة دوارة خفيفة جدا تابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني تعرّضت لحادث أثناء قيامها بعمليات قتالية في المنطقة الحدودية في جنوب شرق البلاد».

وذكرت وكالة «مهر» للأنباء أن الطائرة من طراز (جايرو بلن) وكان على متنها قائد لواء نينوى بمحافظة غلستان العميد حميد مازندراني. وأسفر تحطم الطائرة أيضا عن مقتل قائدها حميد جندقي.