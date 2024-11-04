تصدير 45 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 56000 طن بضائع و575 شاحنة و45 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع و234 شاحنة و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 53500 طن بضائع و341 شاحنة و30 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة دليلة ، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة دليلة وغادرت السفينة DUBAI GALACTIC علي متنها 45000 طن فوسفات تصدير الي فيتنام وغادرت ايضا السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و 220 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا ، أورو آيلة .

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1275 راكب بموانيها.

