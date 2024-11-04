أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024

شهد سعر الذهب استقرارا في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024، في مصر بعد سلسلة صعود للمعدن عالميا على وقع خفض الفائدة الأمريكية والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر



سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3240 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30 ألفا و240 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2735 دولارا.

واتجهت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم من انخفاض الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية، وتزامنًا مع تغذية التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لجاذبيته كملاذ آمن.

تداول سعر الذهب العالمي بالقرب من المستوى التاريخي الذي سجله مطلع الأسبوع، حيث يستمر الطلب في التزايد على المعدن النفيس في ظل استمرار عدم اليقين مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب الكبير من قبل صناديق الاستثمار في الذهب مع بقاء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي مسجلًا قمة سعرية ليتبع تطورات السعر العالمي الذي سجل مستوى تاريخي جديد، حيث يستمر السعر العالمي في كونه العامل الرئيسي خلال الفترة الحالية في تسعير الذهب المحلي.