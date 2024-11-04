استشاري تخطيط عمراني: مصر تنهج خطوات رائعة لمواجهة مشكلات البيئة

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إنّ الدولة المصرية تستضيف المنتدى الحضري العالمي بداية من اليوم بمشاركة الآلاف من كل دول العالم، موضحا أنّ مصر اكتسبت أهمية كبيرة في عقد المؤتمرات خاصة بعد عقد مؤتمر cop28 لمواجهة تغير المناخ عن طريق المدن التي تعتبر أكبر مؤثر على المناخ.

وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر نهجت خطوات رائعة في موضوع مواجهة المشكلات البيئية المختلفة خاصة في المدن الجديدة، فضلا عن عملية التعامل مع التحضر السريع الذي يعد أحد أهداف المنتدى الحضري العالمي خاصة في معالجة المناطق الغير آمنة والعشوائية، ومعالجة المشكلات الاجتماعية الناجمة عن هذه الأماكن.

وتابع: «الدولة المصرية تسعى دائما إلى محاولة التصدي للتلوث الناتج من بعض المناطق مثل ما حدث في سور مجرى العيون وتل العقارب، مما جعل الأولوية لمصر في استضافة المنتدى الحضري العالمي، إذ إنّ التجربة المصرية كبيرة جدا في مجال العمران خاصة في مجال التحضر السريع ومعالجته، خصوصا أنّه منذ أكثر من 40 عاما كان يتم التعامل مع العمران بشكل عشوائي، لكن أصبح الآن هناك نقاط مضيئة تتم عن طريق معالجة 14 مدينة بطريقة الاستدامة والمدن الخضراء مثل العاصمة الإدارية والعلمين».