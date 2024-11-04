الأربعاء.. أمسية "الشعر والغناء" بمكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بقيادة الكاتب يحيى رياض، أمسية شعرية بعنوان "الشعر والغناء"، وهى الأمسية الأولى للنشاط الشعري، الذي يأتي تحت شعار "دوحة الشعراء"، وذلك في السادسة من مساء الأربعاء المقبل، الموافق 6 نوفمبر الجارى.

تستضيف الندوة الشاعر أحمد سويلم، والدكتور أحمد عفيفي، والدكتورة أماني الجندي، والندوة إعداد وتقديم الكاتبة نجلاء حسن مدير إدارة تاريخ القاهرة بمكتبة القاهرة الكبرى.

يتضمن برنامج الندوة دراسة نقدية حول الشعر والغناء في كتاب الأغاني الأصفهاني، ومفترق الطرق، والأغنية الشعبية، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الأغاني التراثية على أنغام العود الساحرة للفنان مختار سعيد.