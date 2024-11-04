ads
الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إصابة الركبة تهدد مشاركة عمرو السولية مع الأهلي أمام زد

عمرو السولية لاعب
عمرو السولية لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصبحت فرص عمرو السولية صعبة في المشاركة مع الأهلي في مباراة زد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

وغاب السولية عن التدريبات مساء أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته كبديل في المباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت الماضي بالدوري. 
وكان عمرو السوليةدخل كبديل في الشوط الثاني لكنه شعر بألم في ركبته بعد المباراة.
وأجرى اللاعب فحوصات طبية على الركبه خلال الساعات الماضية لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري

ويواصل الأهلي استعداده للمباراة الثانية في دوري "NILE" أمام فريق زد والمقرر لها يوم الخميس التقبل وذلك بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا.

إصابة عمرو السولية الأهلي وزد الأهلي وسيراميكا كليوباترا