إصابة الركبة تهدد مشاركة عمرو السولية مع الأهلي أمام زد

أصبحت فرص عمرو السولية صعبة في المشاركة مع الأهلي في مباراة زد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة.

وغاب السولية عن التدريبات مساء أمس الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بعد تعرضه لإصابة أثناء مشاركته كبديل في المباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت الماضي بالدوري.

وكان عمرو السوليةدخل كبديل في الشوط الثاني لكنه شعر بألم في ركبته بعد المباراة.

وأجرى اللاعب فحوصات طبية على الركبه خلال الساعات الماضية لتحديد حجم الإصابة وموقفه من المشاركة في مباراة الأهلي المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري

ويواصل الأهلي استعداده للمباراة الثانية في دوري "NILE" أمام فريق زد والمقرر لها يوم الخميس التقبل وذلك بعد تحقيقه الفوز في الجولة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا.