عضو بمنظمة التحرير الفلسطينية يطالب المجتمع الدولي بمواجهة قرار حظر الأونروا

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، المجتمع الدولي بضرورة مواجهة قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال أبو يوسف ـ في تصريح خاص لقناة (سي جي تي إن) الصينية، اليوم /الاثنين/ - "نرحب ببيان مجلس الأمن الدولي الذي حذر من عواقب الحظر الإسرائيلي لوكالة الأونروا"، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أهمية أن تقترن القرارات بالأفعال.

وأضاف أنه لا يمكن القبول بأن تمنع "دولة مارقة" المسؤولين في وكالات الأمم المتحدة من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال عدم منحهم تأشيرات الدخول أو حظر أعمالهم، مؤكدا أن مواجهة هذا الحظر يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا إسرائيل ـ في بيانه الذي صدر مؤخرا ـ إلى احترام التزاماتها الدولية تجاه الأونروا، مشددا على ضرورة تمكينها من تنفيذ مهامها الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.