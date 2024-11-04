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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور| الوادي الجديد تطلق مبادرة علمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية

الوادي الجديد تطلق
الوادي الجديد تطلق " المبادرة العلمية" لدعم طلاب الشهادة ال
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أطلقت محافظة الوادي الجديد، المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية العامة بمراكز وقرى المحافظة.

أكدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، خلال تفقدها لفعاليات المبادرة، اليوم الإثنين، بقاعة علي حريف بمدينة الخارجة،  أن المحافظة أطلقت هذه المبادرة حرصًا على تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، ودعم المستوى العلمي والتحصيلي للطلاب من خلال شرح المواد العلمية وتيسيرها بالتنسيق مع نخبة من أكفأ المعلمين بمختلف التخصصات.

 ووجهت نائبة المحافظ، القائمين على المبادرة بضرورة حثّ الطلاب على الحضور والانتظام لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتحقيق النتائج المرجُوّة من المبادرة.

 

 

الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (1)
الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (1)
الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (2)
الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (2)
الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (3)
الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (3)
الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (4)
الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (4)
الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (5)
الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (5)
الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (6)
الوادي الجديد تطلق المبادرة العلمية لدعم طلاب الشهادة الثانوية (6)
محافظ مبادرة طلاب علم محافظة