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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة حمادة وتوتو للنصب على المواطنين بالقاهرة

عصابة حماده وتوتو
عصابة حماده وتوتو
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أمرت جهات التحقيق، بتجديد حبس تشكيل عصابى، تخصص فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل ، وسيدة "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين وإيهام المواطنين بقدرتهما على إنهاء الإجراءات بالاجهزة الحكومية والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى ،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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