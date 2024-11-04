صور | الطماطم بـ 10 جنيهات.. طرح الخضار والفاكهة بأسعار مخفضة في منافذ الوادي الجديد

طرحت محافظة الوادي الجديد، الخضر والفاكهة ومنتجات بأسعار مخفضة في منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

أكد المهندس جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الإثنين، أنه جرى طرح الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي بنسب تتراوح من 30-40% من خلال المنافذ الثابتة للوحدة المحلية بمدينة الخارجة بواقع 3 منافذ في المدينة ومنفذ رابع داخل مقر الوحدة المحلية و8 منافذ في كل قرية تابعة للمركز.

أضاف “المتولي”، طرح منتجات غذائية متنوعة من منتجات القرى التابعة للمركز ضمن مبادرة "منتجات القرية" تضمنت منتجات ألبان ومخبوزات ودواجن وخضار وفاكهة كلها من انتاج القرى التابعة للمركز في إطار دعم سيدات القرى التي تنتج هذه المنتجات كفرصة عمل لهن وبالتوازي طرح هذه المنتجات بأسعار تنافسية.

وأشار رئيس مركز الخارجة، إلى هذه المنافذ تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حيث تستهدف هذه المبادرات تخفيف الأعباء المالية على المواطنين من خلال تقديم منتجات طازجة بأسعار تنافسية ومعقولة، فيما يجري الإشراف المستمر على هذه المنافذ لضمان جودة الخدمات واستقرار الأسعار، مما يعزز رفاهية المواطنين ويحسن قدرتهم الشرائية.

منافذ طرح السلع المخفضة بالوادي الجديد (1)

منافذ طرح السلع المخفضة بالوادي الجديد (2)

منافذ طرح السلع المخفضة بالوادي الجديد (3)

منافذ طرح السلع المخفضة بالوادي الجديد (4)

منافذ طرح السلع المخفضة بالوادي الجديد (5)

منافذ طرح السلع المخفضة بالوادي الجديد (6)

منافذ طرح السلع المخفضة بالوادي الجديد (7)

منافذ طرح السلع المخفضة بالوادي الجديد (8)