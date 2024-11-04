شباب الخريجين من أصحاب الكرفانات بطنطا يستغيثون لحل أزمتهم مع الكهرباء

تسود حاله من الاستياء بين العشرات من شباب الخريجين أصحاب الكرافانات بمنطقة ستاد طنطا، وذلك بعد أن فوجئوا بمطالبتهم بسداد اكثر من 20 ألف جنيه لصالح شركة الكهرباء .

حيث أكد عدد من الشباب المتضرر إنهم حصلوا على موافقة المحافظة وحى ثانى طنطا بالحصول على كرفانات بمنطقة الاستاد بجوار النصب التذكارى كفرصة عمل.

وعندما صدر قرار بوقف العمل بنظام ممارسة الكهرباء طالبو كل من يتعامل على هذه الخدمة علية بالتقدم لتركيب عداد كهرباء كارت دون دفع أى رسوم للممارسة بشركة الكهرباء.

من جانبه، أكد أحمد فوزى أحد الشباب المتضرر قائلا: فوجئنا بأن فاتورة الكهرباء ممارسة من شهر يوليو تتضاعف من 3000 الاف جنيه وبعدها 8500 جنية وبعدها 12000جنية والان وصلت الى 24000 جنية علما بأن الكرفانات تعمل ابتداء من الساعة الخامسة مساءا ولايوجد دخل يغطى هذه المبالغ.

وقامت شركة الكهرباء باتخاذ إجراءات قانونية ضدنا وتحويلها الي جهات التحقيق.

وأضاف الشباب إنهم فوجئوا بأن شركة الكهرباء تطلب مبلغ تخطى 60الف جنية لتركيب اعمدة انارة رغم وجود الاعمدة والتوصيلات القديمة بالمكان.

وأضاف الشباب أنهم تقدموا باستغاثه للمسؤولين وتم تحويل الامر الى رئاسة حى تانى طنطا برقم 15062بتاريخ 15/8/2024ولم يتم اخطارنا بالبت فيها واصبحنا مهددين بالحبس من شركة الكهرباء .

كما أن بعض الكرافانات بهذه المنطقة غير مجهز بالصرف والمياه كباقي الكرفانات بمنطقة 306 وتم تركيب كافة المرافق على نفقة الدولة؛ حيث إن معظم أنشطة الكرفانات تقديم المأكولات والمشروبات وبعض الأنشطة الأخرى والتى لا تستغني عن الماء والصرف الصحى للحفاظ على النظافة والصحة العامة.

وطالب الشباب بتدخل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية لحل أزمتهم مع شركة الكهرباء لعدم قدرتهم على دفع هذه المبالغ الماليه الكبيرة.