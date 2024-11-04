اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين ، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم الأثنين ، امطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجة البحرى.

وامطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة وتمتد خفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 15 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 13درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 15 درجة .