فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في قلقيلية وتدهم منازل ومتاجر

الإثنين 04/نوفمبر/2024 - 05:16 ص

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، بلدة عزون شرق قلقيلية، وسط انتشار عسكري كثيف واستهداف منازل ومتاجر على الطريق الرابط ببلدة كفر ثلث.

وشهدت البلدة، بحسب مصادر محلية، حالة من التوتر بعد اقتحام القوات منزلًا ومتجرًا، وتفتيشهما بطريقة استفزازية أدت إلى تضرر الممتلكات.

وفي تصعيد مماثل، اقتحمت تلك القوات بلدة كفر ثلث وقرية سنيريا جنوب قلقيلية، حيث أطلقت قنابل صوتية بكثافة لترهيب المواطنين، ما تسبب في حالة من الذعر، وخاصة في صفوف الأطفال.

وشوهدت تعزيزات عسكرية كبيرة ترافق الاقتحامات، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال سياسة التصعيد العسكري في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.