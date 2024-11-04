الانتخابات الأمريكية 2024.. سلطات بنسلفانيا تحقق في طلبات مشبوهة لتسجيل الناخبين

أعلن سكرتير ولاية بنسلفانيا الأمريكية إيل شميدت، عن تحقيق سلطات الولاية في قضية تزوير محتمل لطلبات تسجيل الناخبين في إحدى مقاطعات الولاية.

وقال شميدت خلال مؤتمر صحفي له، الأحد: "أود التأكيد أن الحديث لا يدور عن أوراق الاقتراع، بل عن طلبات التسجيل"، مؤكدا أن حكومة الولاية تتعاون مع السلطات المحلية في مقاطعة لانكاستر التي تم رصد الطلبات المشبوهة فيها، وتقدم كل الدعم الضروري للتحقيق.

وأشار السكرتير إلى أن الكشف عن الوثائق المشبوهة وضبطها يجب أن يعزز الثقة بآليات الحماية للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكانت الأجهزة الأمنية والسلطات الانتخابية في مقاطعة لانكاستر في ولاية بنسلفانيا الأمريكية قد أعلنت في أواخر أكتوبر الماضي عن اكتشافها طلبات تسجيل مشبوهة للناخبين، كانت عليها تواقيع متشابهة وعناوين إقامة غير صحيحة.

وبدأت السلطات بالتحقق من صحة نحو 2500 طلب مشكوك فيه، دون أن تكشف عن عدد الطلبات التي تم اعتبارها مزورة.

وفي هذا السياق أعلن المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عن "تزوير الأصوات" في مقاطعتي يورك ولانكاستر في ولاية بنسلفانيا، لكن سلطات مقاطعة يورك لم تؤكد صحة مزاعمه، وسلطات لانكاستر أكدت أن التحقيقات تخص طلبات التسجيل للناخبين، وليس الأصوات في الانتخابات.

وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات الرئاسة ستجري في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر الجاري، حيث سيتنافس الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس على منصب الرئاسة.

وحسب التقارير الإعلامية، قد أدلى أكثر من 72 مليونا من الناخبين الأمريكيين بأصواتهم في التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة.