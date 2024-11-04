وزير المالية النمساوي: بدء تطبيق زيادة في رواتب العاملين اعتبارا من يناير 2025

أعلن وزير المالية النمساوي الدكتور ماجنوس برونر، بدء تطبيق زيادة في رواتب العاملين في البلاد اعتبارا من أول يناير 2025.

وقال الوزير - في تصريح الأحد - إنه في العام المقبل يمكن للعديد من الموظفين في النمسا أن يتطلعوا إلى زيادات كبيرة في الأجور.

من جانبه أفاد موقع وزارة المالية النمساوي بأنه اعتبارًا من يناير 2025، سيدخل نظام الرواتب الجديد حيز التنفيذ والذي يضمن للعديد من الموظفين إجمالي 2500 يورو شهريًا على الأقل، وأنه سيحصل مئات الآلاف من الموظفين على رواتب أعلى في العام الجديد وتتصدر صناعة المعادن الارتفاع بزيادة قدرها 4.8 في المائة تليها صناعة المشروبات ( 3.9 في المائة) وصناعة الفنادق والمطاعم (2 في المائة).

ولفت إلى ان إعادة تنظيم الأجور تشمل أيضًا قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يضم 90 ألف موظف حيث ارتفعت الرواتب هناك بأكثر من 7.25 بالمئة في يناير ويوليو من هذا العام أما بالنسبة للمتدربين فكانت النسبة 9 بالمائة.

وذكر الموقع انه سيحصل العاملون في المستشفيات الخاصة على زيادة بنسبة 0.45% اعتبارًا من عام 2025 على أساس مؤشر أسعار المستهلك وقد تمت بالفعل زيادة الأجور والرواتب بموجب الاتفاقية الجماعية إلى 9.15 بالمائة هذا العام.