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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

عودة رواد الفضاء على متن "شنتشو-18" بعد انتهاء مهمتهم في محطة الفضاء الصينية

سفينة الفضاء الصينية
سفينة الفضاء الصينية المأهولة شنتشو-18
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انفصلت سفينة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-18" عن مجموعة محطة الفضاء، الأحد، ليبدأ رواد الفضاء الذين على متنها رحلة العودة إلى الأرض.

وذكرت وكالة الفضاء المأهولة الصينية، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه قبل عملية الانفصال، أكمل طاقم "شنتشو-18" بمساعدة الطاقم الأرضي مهامًا متعددة، شملت تقييم حالة مجموعة محطة الفضاء، ومعالجة البيانات التجريبية ونقلها، بالإضافة إلى تسليم الإمدادات المتبقية، حيث تمت أعمال التسليم مع طاقم "شنتشو-19".

يذكر أن الصين أطلقت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-19" في 30 أكتوبر الماضي، والتي تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء هم تساي شيوي تشه، وسونغ لينغ دونغ، ووانغ هاو تسه، للقيام بمهمة أخرى تستمر لمدة ستة أشهر في محطة الفضاء.

عودة رواد الفضاء شنتشو تواصل اجتماعي انتهاء مهمتهم محطة الفضاء الصينية