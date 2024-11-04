الانتخابات الأمريكية 2024.. كامالا هاريس: سأفعل كل ما بوسعي لإنهاء الحرب في غزة ولبنان

قالت نائبة الرئيس الأمريكي مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية كامالا هاريس إنها ستفعل كل ما بوسعها لإنهاء الحرب في غزة ولبنان.

وأضافت هاريس -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية- أنها ستعمل بلا كلل لمستقبل مستقر لكل شعوب العالم.

وأشارت إلى أن السباق الانتخابي صعب للغاية، نظرا لما يحدث في غزة ولبنان، لافتةً -في الوقت ذاته- إلى أنها لا تسعى لمكاسب سياسية.

وتعهدت هاريس بمحاولة حل المشكلات التي تواجه الولايات المتحدة، مبينةً أنها ستعمل على خفض الضرائب وتكاليف الرعاية الصحية، خاصةً لكبار السن، متابعةً أنه حان الوقت لجيل جديد يحمل شعلة القيادة في الولايات المتحدة.