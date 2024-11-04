أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف خاركوف بقنابل جوية موجهة

أفادت السلطات الأوكرانية، مساء الأحد، أن الجيش الروسي قصف مدينة خاركوف بقنابل جوية موجهة من طراز "كاب"، بالإضافة إلى إطلاق القوات الروسية هجوما بالطائرات الهجومية بدون طيار على عدة مدن.

وقال رئيس بلدية خاركوف إيجور تيريخوف - بحسب ما أوردته وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية، إن قنبلة جوية موجهة واحدة ضربت خاركوف، بينما ضربت البقية ضاحية قريبة.

وعلى جانب آخر، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، إطلاق القوات الروسية هجوما بالطائرات بدون طيار على عدة مدن.

وبحسب رئيس الإدارة الإقليمية لكييف رسلان كرافشينكو، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، ولم تسجل أي إصابات مباشرة في البنية التحتية السكنية أو الحيوية.

وأضاف كرافشينكو أن أفراد خدمة الطوارئ نجحت في إخماد حرائق العشب وأرضيات الغابات في 6 مواقع عقب سقوط الطائرات الروسية.