بمهرجان آفاق| "حبل ف أوضة ضلمة" على خشبة مسرح الهناجر اليوم

يشهد مركز الهناجر للفنون، في السابعة مساء اليوم الإثنين، العرض المسرحي "حبل ف أوضة ضلمة" ضمن مسابقة العروض الطويلة، بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، والمقامة حاليا وتستمر حتى 7 نوفمبر الجاري.

تدور أحداث المسرحية داخل إحدى المصحات النفسية الخاصة، حيث يبدأ بطل الحكاية بالدخول لتلك المصحة للانتقام لحبيبته التي اغتصبت داخل تلك المصحة وماتت منتحرة من الاكتئاب الحاد وتجمع الصدفة أن تكون تلك الليلة التي دخل بها المصحة هي ليلة رأس السنة الميلادية، ثم نكتشف أن بطل تلك المسرحية مريض بالانفصام وهو الذي كان السبب في دخول حبيبته المصحة.

يشارك في بطولة العمل حسب أدوراهم: "نويل" سمعان كمال، "رشيد" مينا بديع، "العازف" أحمد نعيم، "الكفيفة" مريم عادل، "العاهرة" جورجيت عزت، "الأبكم" بافلي أشرف، "الشيخ" عادل عماد، "الأخر" بيتر أيمن، "الملحد" يوسف علي، "الفتاة" كاترين عياد، "نزيل 1" مونيكا مجدي، "نزيل 2" جون سمير، "نزيل 3" مارينا رؤوف، "نزيل 4" رفقه موسى، تصميم إضاءة مايكل نصحي، ديكور جوزيف بهاء، ملابس مريم عادل، تصميم استعراضات فادي سمير، راقصون مينا فايز، كاترين عياد، اكسسوارات كاتي عياد، موسيقى تصويرية سامح ألكسان، تأليف أحمد سمير، وإخراج مايكل نصحي.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.