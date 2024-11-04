الانتخابات الأمريكية 2024.. ترامب: لم يكن ينبغي أن أغادر البيت الأبيض بعد انتخابات 2020

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب، الأحد، إنه "لم يكن ينبغي له أن يترك البيت الأبيض" بعد انتخابات 2020، في تلميح جديد إلى عدم صلاحية نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020 والتي فاز فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ووصف ترامب خلال تجمع في ولاية بنسلفانيا -بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- الديمقراطيين باعتبارهم "حزبًا شيطانيًا"، مشيرًا -في تصريحاته- إلى "التزوير" -على حد قوله- الذي حدث في المرحلة الأخيرة من الانتخابات الماضية، كما اشتكى من سلسلة استطلاعات الرأي الأخيرة -بما في ذلك استطلاع رأي جديد أجرته "نيويورك تايمز" وكلية "سيينا"- أظهر تعادل ترامب مع منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، من المتوقع أن يلقي دونالد ترامب كلمة، مساء اليوم، في ولاية كارولينا الشمالية، وهي ولاية متأرجحة فاز بها في عامي 2016 و2020.

ويُعد التجمع الانتخابي لترامب في بلدة كينستون الريفية في شرق كارولينا الشمالية جزءًا من الخطوات الأخيرة لحملته الانتخابية، مع سعي المرشح الجمهوري إلى حشد الناخبين بحجة ختامية تركز على الاقتصاد والهجرة.