رئيس مجلس السيادة بالسودان يعتمد قرارات بإنهاء تكليف وتعيين وزراء الخارجية والإعلام والأوقاف والتجارة

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، قرارًا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي، والقاضي بإنهاء تكليف السفير حسين عوض علي محمد من مهام وزير الخارجية، واعتماد تكليف السفير علي يوسف أحمد الشريف بمهام وزير الخارجية.

كما أصدر البرهان وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية قرارًا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي، والقاضي بإنهاء تكليف دكتور جراهام عبد القادر من مهام وزير الثقافة والإعلام، واعتماد تكليف خالد علي الأعيسر بمهام وزير الثقافة والإعلام.

وأصدر البرهان أيضًا قرارًا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي، والقاضي بإنهاء تكليف الأستاذ أسامة حسن محمد أحمد من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف، واعتماد تكليف عمر بخيت محمد آدم بمهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي كذلك قرارًا باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي، والقاضي بتكليف عمر أحمد محمد علي بانفير بمهام وزير التجارة والتموين.