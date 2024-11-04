أستاذ آثار يحذر من خطر المياه الجوفية على قرافات القاهرة التاريخية

علق الدكتور محمد حمزة الحداد أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، على الجدل حول أسود قصر النيل التاريخية الشهيرة، وطريقة صيانتها.

وقال خلال حواره ببرنامج "أهل مصر"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة أزهري، "اسود قصر النيل ذو قيمة معمارية وتاريخية، ولكنهما غير مسجلين ضمن التراث والأثر، ووزير الآثار السابق رفض تسجيلها بسبب "أحمد ومنى"، وكتابات البعض على أسدي قصر النيل".

وتابع:"التعديل والدهان الجديد أخفى تفاصيل أسدي قصر النيل".

وشدد على ضرورة الحفاظ على المقابر التاريخية ومنع المساس بأي مقبرة أو حوش تحت أي بند من البنود، مع خفض منسوب المياه الجوفية، لافتا إلى أن أخطر مشاكل القرافة مشاكل المياه الجوفيه.

وذكر أن دمج السياحة والآثار أضر بالآثار، وأصبح التركيز الأكبر على الآثار، مشيرا إلى أن هناك جهود لجذب استثمارات للمناطق السياحية، وهذا يتطلب اهتمامًا أكبر بالآثار.

‏https://youtu.be/SZfS8TzlwsM?si=hA9OQZzQKHmrSeE9