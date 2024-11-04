محافظ الإسماعيلية يشهد الحفل السنويّ لنقابة المهندسين ويفتتح المبنى الجديد بالنقابة

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الأحد، الحفل السنوي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة الإسماعيلية، والذي تقيمه النقابة سنويًّا، لتكريم أبناء المهندسين المتفوقين علميًّا في الشهادات العامة، والمهندسين الذين حصلوا على درجات الماجستير والدكتوراه في العلوم الهندسية، بالإضافة إلى تكريم المهندسين حديثي التخرج، خريجي دفعة ٢٠٢٣ والمنضمين حديثًا للنقابة.

بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر، والأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد المصري رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، أعضاء النقابة العامة للمهندسين، وعددًا من القيادات النقابية والتنفيذية بالإسماعيلية وقيادات التربية والتعليم وأساتذة جامعة قناة السويس.

وفي كلمته وجَّه المحافظ التهنئة لخريجي كلية الهندسة الجدد والمنضمين حديثًا للنقابة، مؤكدًا على سعادته بحضوره هذه المناسبة المميزة لتكريم نخبة من المهندسين المتفوقين، وأيضا حملة الماجستير والدكتوراه، وأبناء المهندسين من المتميزين في مختلف المراحل التعليمية.

مشيرًا إلى أن هذا التكريم ليس إلا خطوة صغيرة؛ تقديرًا لمجهوداتهم الكبيرة التي بذلوها على مدار سنوات من الدراسة والعمل الدؤوب.

وعبَّر محافظ الإسماعيلية عن تقديره لنجاحهم المبهر قائلًا "نعلم أن التفوق ليس هدفًا سهلًا، بل هو رحلة مليئة بالتحديات التي تطلبت منكم التضحيات، لكنكم أثبتم بإرادتكم القوية وعزيمتكم أن لا مستحيل أمام من يسعى بصدق".

واليوم نرى فيكم مستقبل بلادنا ونرى في علمكم وابتكاراتكم قوة تدفع المجتمع نحو التقدم والازدهار ومواكبة كل ما يحدث من تقدم عالميًا.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية الشكر للبيت المصري الأصيل، الذي كان وما زال الركيزة الأساسية والداعم الأكبر لكل نجاحات أبنائه، فقد زرعوا في أبنائهم حب العلم وشجعوهم على النجاح.

وخلال الحفل تم أداء قسم المهندس من قِبَل خريجي كلية الهندسة دفعة ٢٠٢٣ والمنضمين حديثًا لنقابة المهندسين، ألقاه المهندس تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس.

ثم شهد المحافظ تكريم المهندسين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه، وأبناء المهندسين المتفوقين علميًّا في الشهادات العامة والأزهرية، وخريجي الكليات المختلفة، وقام بمنحهم شهادات التقدير نظير تفوقهم.

وخلال الحفل قام المحافظ وشاركه نقيب المهندسين بالإسماعيلية بمنح درعًا تذكاريًّا للمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسين مصر، وكذلك منح الدروع التذكارية لأعضاء النقابة العامة، وعددًا من أعضاء النقابة الفرعية، كما تم إهداء المحافظ درع نقابة المهندسين العامة من المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسين مصر، ودرع نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية من المهندس أحمد المصري رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية.

هذا وقد بدأت الاحتفالية بافتتاح محافظ الإسماعيلية وكبار المدعوين، المبنى الجديد بنقابة المهندسين الفرعية والذي يضم عددًا من القاعات التدريبية المتخصصة وقاعة أفراح بتكلفة تصل لـ ٢٥ مليون جنيهًا، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، كما قام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه بتفقد مقر الشهر العقاري الجديد، والذي تم إنشائه داخل النقابة ويجري حاليًا التنسيق مع وزارة العدل لافتتاحه قريبًا.