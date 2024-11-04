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الإثنين 04 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إنتر ميلان يفوز بشق الأنفس على فينيزنا في الدوري الإيطالي

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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انتهت مواجهة إنتر ميلان وفينيزيا ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي الممتاز بفوز ثمين لإنتر ميلان بهدف دون رد.

 اللقاء الذي أقيم على ملعب جوزيبي مياتزا، شهد تألق النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 بعد عرضية متقنة من فيديريكو ديماركو، وضعها لاوتارو برأسه في الشباك على يسار الحارس ستانكوفيتش.

بهذا الفوز، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الكالتشيو بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نابولي، بينما بقي رصيد فينيزيا عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.

الجولة الحادية عشرة الدوري الإيطالي الممتاز انتر ميلان ملعب جوزيبي مياتزا مواجهة إنتر ميلان