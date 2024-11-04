نانت يخسر أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

انتهت مواجهة نانت أمام مارسيليا ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي بفوز الأخير بنتيجة 2-1. المباراة التي أُقيمت على ملعب لابوجوار تحت قيادة الحكم الدولي باستيان ديشبي، شهدت أداءً قويًا من الطرفين.

أحرز الأهداف نيل ماوباى في الدقيقة 24 ورد نانت عن طريق كاديويرى فى الدقيقة 39

ثم تقدم جرينوود بالهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 61.

دخل أنطوان كومبواريه، المدير الفني لنانت، المباراة بتشكيلة أساسية ضمت الدولي المصري مصطفى محمد في خط الهجوم، سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نجوم الفالودروم.

وعلى الرغم من جهود نانت في تحقيق التعادل، تمكن مارسيليا من حسم اللقاء بثنائية مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.