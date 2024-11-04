ads
الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نانت يخسر أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

فرحة مارسيليا
فرحة مارسيليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهت مواجهة نانت أمام مارسيليا ضمن الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي بفوز الأخير بنتيجة 2-1. المباراة التي أُقيمت على ملعب لابوجوار تحت قيادة الحكم الدولي باستيان ديشبي، شهدت أداءً قويًا من الطرفين.

أحرز الأهداف نيل ماوباى في الدقيقة 24  ورد نانت عن طريق كاديويرى فى الدقيقة 39

ثم تقدم جرينوود بالهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 61.

دخل أنطوان كومبواريه، المدير الفني لنانت، المباراة بتشكيلة أساسية ضمت الدولي المصري مصطفى محمد في خط الهجوم، سعيا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نجوم الفالودروم.

وعلى الرغم من جهود نانت في تحقيق التعادل، تمكن مارسيليا من حسم اللقاء بثنائية مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.

الجولة العاشرة الدوري الفرنسي المصرى مصطفى محمد انطوان كومبواري ثلاث نقاط نتيجة إيجابية