محافظ المنوفية يأمر بتسكين حالة مشردة فاقدة الأهلية والذاكرة بدار العجزة بمنوف

في لفتة إنسانية واستجابة لاستغاثة عبر هاتف المحافظ، أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باتخاذ إجراءات عاجلة حيال حالة مشردة فاقدة الذاكرة والأهلية متواجدة علي أول طريق ترعة الفرعونية بمنوف ويعاني من كسر بإحدى ساقية.

وفور ورود رسالة عبرالهاتف وجه محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة منوف بنقل الحالة فورا لدار الرعاية دار العجزة بمنوف بالتنسيق مع مديرة الدار ومدير مستشفي منوف العام وعلي الفور تم نقل الحالة وتقديم كافة أوجه الرعاية وتسكينه بالدار وإجراء التدخل الطبي العاجل.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتلك الفئات والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين.

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