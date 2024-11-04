ads
الإثنين 04 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يأمر بتسكين حالة مشردة فاقدة الأهلية والذاكرة بدار العجزة بمنوف

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في لفتة إنسانية واستجابة لاستغاثة عبر هاتف المحافظ، أمر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باتخاذ إجراءات عاجلة حيال حالة مشردة فاقدة الذاكرة والأهلية متواجدة علي أول طريق ترعة الفرعونية بمنوف ويعاني من كسر بإحدى ساقية.
وفور ورود رسالة عبرالهاتف وجه محافظ المنوفية رئيس مركز ومدينة منوف بنقل الحالة فورا لدار الرعاية دار العجزة بمنوف بالتنسيق مع مديرة الدار ومدير مستشفي منوف العام وعلي الفور تم نقل الحالة وتقديم كافة أوجه الرعاية وتسكينه بالدار وإجراء التدخل الطبي العاجل.
يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم  لتلك الفئات والتواصل الدائم والفعال مع المواطنين.

IMG-20241103-WA0096
IMG-20241103-WA0096
IMG-20241103-WA0095
IMG-20241103-WA0095
IMG-20241103-WA0093
IMG-20241103-WA0093
IMG-20241103-WA0094
IMG-20241103-WA0094
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية محافظ المنوفية مدينة منوف المنوفية لفتة انسانية