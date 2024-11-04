محافظ الإسماعيلية يستقبل النقيب العام لمهندسي مصر

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه مساء أمس الأحد، المهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر، على هامش زيارته للإسماعيلية لحضور حفل تكريم الطلبة المتفوقين في الشهادات العامة من أبناء المهندسين، وحلف اليمين لخريجي كليات الهندسة، وتكريم حملة الماجستير والدكتوراه من أعضاء النقابة.

وذلك بحضور اللواء مهندس محمود عرفات الأمين العام لنقابة المهندسين، المهندس هشام سعودي وكيل النقابة، دكتور مهندس معتز طلبة أمين صندوق النقابة، اللواء مهندس محمد ناصر عضو مجلس إدارة النقابة العامة، المهندس أحمد المصري رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية بالإسماعيلية.

واستهل محافظ الإسماعيلية اللقاء، بالترحيب بالنقيب العام لمهندسي مصر والوفد المرافق له، متمنينًا النجاح والتوفيق لمهندسي مصر في أداء واجبهم الوطني، واستكمال مسيرة البناء والتعمير.

وخلال اللقاء تم بحث ومناقشة أوجه وسبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية ونقابة المهندسين، والدعم الذي تقدمه محافظة الإسماعيلية للنقابة الفرعية بالمحافظة، بجانب مناقشة دور النقابة المجتمعي داخل المحافظة والتعاون مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه وجَّه المهندس طارق النبراوي النقيب العام لمهندسي مصر، الشكر والتقدير للواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لحسن وحفاوة الاستقبال، وعلى الدعم الذي يقدمه للنقابة الفرعية بالإسماعيلية، مقدمًا له التهنئة على ثقة القيادة السياسية بتكليفه محافظًا للإسماعيلية، ومتمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام منصبه.

وفي نهاية اللقاء قدم محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لنقيب مهندسين مصر كما قدم نقيب مهندسين مصر درع النقابة العامة لمحافظ الإسماعيلية