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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل الإيجابي يسيطر على أحداث الشوط الأول بين نانت ومارسيليا

تينو كاديويري
تينو كاديويري
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انتهى الشوط الأول من مباراة فريق نانت والذي يلعب له المحترف المصري مصطفى محمد  وفريق مارسيليا بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري الفرنسي على ملعب نانت. 

افتتح مارسيليا التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق نيال موباي، مستفيدًا من تمريرة محكمة أسفرت عن هدف التقدم. ورد نانت في الدقيقة 39 بهدف التعادل عن طريق تينو كاديويري، الذي نجح في استغلال كرة عرضية ليضعها في الشباك، معيدًا المباراة إلى نقطة البداية.

شهد الشوط الأول تنافسًا قويًا بين الفريقين، مما جعل الترقب كبيرًا لما سيقدمه كلا الفريقين في الشوط الثاني لحسم نتيجة اللقاء.

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