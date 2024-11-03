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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده: وقف إطلاق النار بالمنطقة لن يحدث إلا بعد الانتخابات الأمريكية

نصر عبده الكاتب الصحفي
نصر عبده الكاتب الصحفي والمحلل السياسي
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قال نصر عبده، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن دولة الاحتلال نشأت بقرار من الأمم المتحدة، ورغم ذلك لا تحترم قرارات هذه المنظمة سواء القرارات الخاصة بلبنان أو فلسطين أو في أي مجال آخر. 

وأضاف "عبده"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب اللاوندي، ببرنامج "حوار اليوم"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن المبعوث الأمريكي ذهب الأسبوع الماضي إلى لبنان في محاولة للوصول إلى حل لوقف إطلاق النار، وهذا يأتي في إطار ممارسة الخداع السياسي، خاصة وأن التوقعات تشير إلى عدم حدوث وقف لإطلاق النار إلا بعد الانتخابات الأمريكية. 

وأوضح أن دولة الاحتلال لم تكن تتوقع استمرار حزب الله في المواجهة، خاصة بعد استهداف قيادات الحزب خلال الفترة الساببقة، ووصلت إلى قناعة بأن المقاومة لا تنهار باستهدف شخصيات.
 

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