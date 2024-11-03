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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصر عبده: دولة الاحتلال تصدّر فكرة "إسرائيل مستهدفة"

الكاتب الصحفي نصر
الكاتب الصحفي نصر عبده
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قال نصر عبده، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن دولة الاحتلال تريد تصدير فكرة أن إسرائيل مستهدفة، حتى يخرج العالم ببيانات للتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وأضاف "عبده"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب اللاوندي، ببرنامج "حوار اليوم"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن البعض يتحدث عن أن المقاومة هي من أدت لتأزم الوضع في فلسطين ولبنان، ولكن هذا الأمر غير صحيح، لأن توقف المقاومة عن مهاجمة الاحتلال، لن يؤدي إلى وقف خطط الكيان الإسرائيلي في التهام المزيد من الأراضي العربية. 

وأشار إلى أن الأصوات بدأت تتعالى داخل دولة الاحتلال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهناك اعتراض من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي بسبب غياب استراتيجية إسرائيلية في الحرب ضد لبنان وفلسطين، خاصة مع سقوط قتلى يوميًا من ضباط وجنود جيش دولة الاحتلال. 
 

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