صبا مبارك في ورطة بعد اعترافها بالحب بمسلسل وتر حساس

امتلئت الحلقة السادسة من مسلسل وتر حساس بالعديد من المفاجآت الخاصة بشخصية صبا مبارك، وما يحيط بها من أشخاص تثق فيهم، ما حول مشاعر المشاهدين من الغضب إلى التعاطف، في الوقت الذي تجد صبا نفسها في ورطة الاختيار ما بين حبها وابنتها.



كانت الأحداث السابقة من مسلسل وتر حساس، الذي يٌعرض حالياً على قنوات ON وON Drama، دفعت المشاهدين إلى انتقاد شخصية سلمى بسبب العلاقة التي تربطها برشيد المتزوج من ابنة خالتها وزادت الانتقادات بعد اعترافها له في الحلقة السادسة بحبها له وما تعيشه من عذاب، لكن مع انكشاف سر ابنة خالتها كاميليا وهي أنها السبب في وفاة زوجها معتقداً أنها تخونه، تعاطف المشاهد مع سلمى.



وبعد نهاية الحلقة كان التساؤل بين المشاهدين هو، كيف ستتمكن من الاستمرار في علاقتها المستحيلة مع رشيد وإقناع ابنتها بذلك خاصة مع اضطراب علاقتها معها على إثر موافقة سلمى على الخطوبة من أكرم، بالإضافة إلى علاقتها بأسرتها.



مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.