المعمل الجنائي: لا إصابات في حريق مخبز بالعجوزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بتكليف المعمل الجنائي بمعاينة حريق نشب داخل مخبر بمنطقة العجوزة، ومعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

البداية بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مخبز بشارع محمد امبابي بدائرة القسم.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور القسم الي محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب حريق داخل مخبز خلف فرع التوحيد والنور وتم إخماد الحريق دون إصابات و تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

