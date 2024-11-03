شاهد.. فنانون وشخصيات عامة يتزاحمون في عزاء مصطفى فهمي

شهد عزاء الفنان الراحل مصطفى فهمي حضوراً واسعاً من نجوم الفن والشخصيات العامة، حيث توافد العديد من الأسماء البارزة في الوسط الفني والإعلامي إلى مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء. ومن أبرز الحاضرين كان الفنان أحمد عز، الذي حرص على مواساة عائلة الراحل، إلى جانب الفنان القدير أحمد عبدالعزيز، الذي يُعد من رموز الدراما المصرية، وكذلك الفنان أحمد السعدني، المعروف بأدواره الشبابية.

حضر الإعلامي عمرو الليثي، الذي عبّر عن حزنه لفقدان أحد رموز الفن المصري، وأكد على أهمية الإرث الفني الذي تركه مصطفى فهمي. وقد شهد العزاء أيضاً حضور الفنان كريم عبدالعزيز، الذي استقطب اهتمام الحضور وشارك في التعبير عن أسفه لفقدان زميله في الوسط الفني.

ويعد مصطفى فهمي من الشخصيات التي أثرت الوسط الفني بأعمال متنوعة ومميزة، وترك برحيله فراغاً كبيراً في قلوب محبيه وأصدقائه من الوسط الفني، الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء والتعبير عن دعمهم لعائلة الفقيد.

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