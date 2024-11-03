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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طبيب الزمالك: ناصر ماهر يعاني من إجهاد في العضلة الضامة

ناصر ماهر
ناصر ماهر
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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب جاءت مطمئنة وأثبتت معاناة ناصر ماهر من إجهاد في العضلة الضامة. 

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن لاعب الوسط سيكون جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق خلال مباراة سموحة المقبلة.

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز

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