لصوص منحوسون.. حرامي الكابلات توفى صعقا بالكهرباء.. وآخر سرق سيارة بداخلها أصحابها

اللصوص المنحوسون هم أولئك الذين قادتهم خطاياهم وأعمالهم الخاطئة إلى نهاية مظلمة.

تصرفات جريئة، وخطط جهنمية كانت تَعِدُهم بالغنائم، لكن القدر كان لهم بالمرصاد. منهم من لقى حتفه بسبب سوء تدبيره، وآخرون وقعوا فى قبضة العدالة، ليكتشفوا أن الجريمة ليست طريقاً للنجاة. وفى السطور التالية نرصد بعض الوقائع التى كانت للصوص منحوسين انتقم منهم القدر لحظة ارتكاب جريمتهم.

"لص يتوفى صعقا إثر محاولته سرقة الكابلات الكهربائية"

فى منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، لقى لص مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بفصل الكهرباء، بالقرب من فيلا الفنانة الأردنية، حسناء سيف الدين. وتحفظت قوات الأمن على جثمان المجنى عليه تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، إشارة من النجدة، مفادها مصرع لص صعقا بالكهرباء. وبالانتقال والفحص تبين وفاة عاطل، له معلومات جنائية، أثناء محاولة فصل الكهرباء بإحدى مناطق التجمع الخامس، بالقرب من فيلا الفنانة حسناء سيف الدين. ونقلت سيارة إسعاف جثمان المتوفى إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

"وفاة لص إثر سقوطه من أعلى عقار حاول سرقته"

وفى منطقة حدائق أكتوبر لقى لص مصرعه، إثر سقوطه من أعلى عقار أثناء محاولته سرقة شقة سكنية. تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من أعلى سطح عقار بدائرة القسم. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة لص سرقة شقة سكنية شاهده الأهالى حاول القفز من الشقة إلى أخرى تحت التشطيب لكنه اختل توازنه وسقط متوفياً، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

"سقوط لص بالمنور أثناء محاولته سرقة شقة"

أصيب لص إثر سقوطه داخل منور عقار من الطابق الثانى أثناء محاولته سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة. تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسقوط شخص من علو بمنطقة الحوامدية جنوب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ. وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة لص سرقة شقة سكنية وتسلقه المواسير وأثناء دخول مالك الشقة سقط اللص من الطابق الثانى داخل منور العقار مصابا جرى نقله إلى المستشفى تحت حراسة مشددة. جرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

"لص يتوفى إثر سقوطه من الطابق السادس بعد سرقة جارته"

وفى الطالبية بمحافظة الجيزة لقى لص مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس عقب سرقته هاتف محمول من شقة جارته.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم. وبالانتقال والفحـــص تبين العثور على جثة طالب جثة هامدة وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام المتوفى بسرقة هاتف محمول من شقة جارته شاهدته مالكة الشقة وقامت بالصراخ، فأخذ المتهم الهاتف وأثناء هروبه سقط من الطابق السادس فى منور العقار، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

"لص يسرق سيارة من الدقهلية وتشتعل به فى التجمع"

أما منطقة التجمع الأول، فشهدت واقعة غريبة من نوعها، حيث التهمت النيران سيارة ملاكى بعد قيام لص بسرقتها من صاحبها، بالدقهلية.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة أسفل أحد الكبارى بدائرة القسم.

وعلى الفور؛ انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وتبين نشوب حريق بسيارة ملاكى أدى إلى احتراق السيارة بالكامل "دون حدوث إصابات". ويرجح أن سبب الحريق نتيجة ماس كهربائى، كما تبين تخلى قائد السيارة عنها، بالفحص تبين أن السيارة مبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة جمصة بالدقهلية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب واقعة سرقة السيارة عاطل "له معلومات جنائية"، "مقيم بمحافظة الجيزة" وتبين أن السيارة كانت بحيازته أثناء نشوب الحريق بها. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها، واعترف بقيامه بسرقة السيارة بأسلوب "المغافلة" عقب استقلالها صحبة مالكها بدعوى توصيله لإحدى المناطق بمركز شرطة جمصة.

وأثناء ذلك طلب من مالك السيارة التوقف والنزول بصحبته لشراء بعض المستلزمات إلا أنه تمكن من مغافلته والاستيلاء على السيارة ولاذ بالفرار، وبتاريخ الواقعة وحال سيره بالسيارة المستولى عليها بمحل البلاغ فوجئ بانبعاث الأدخنة من السيارة واشتعالها على النحو المشار إليه فتخلى عنها بمكان العثور عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

"لص يسرق سيارة بداخلها أصحابها"

كما شهد شارع اللبينى بمنطقة الهرم محافظة الجيزة، واقعة طريفة عندما أقدم لص على سرقة سيارة بداخلها أصحابها "سيدة وأطفالها" مستغلا نزول قائدها "الزوج" وتوجهه إلى أحد الأكشاك المتواجدة فى الشارع لشراء علبة سجائر، حيث قام اللص بمحاولة الهروب بالسيارة وبداخلها أصحابها إلا أنه اصطدم بـ٣ سيارات إحداها سيارة شرطة.

كانت البداية بتلقى المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بضبط أحد الأشخاص "عاطل" أثناء محاولته سرقة سيارة واصطدامه بـ٣ سيارات أثناء مطاردته بشارع اللبينى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء نزول عامل تاركا زوجته وأطفاله داخل سيارة ماركة "هيونداي" إلى أحد الأكشاك بشارع اللبينى لشراء علبة سجائر، قام لص بالدلوف داخل السيارة وتشغيلها محاولا الهرب بها. إلا أنه تفاجأ بوجود سيدة وأطفالها داخل السيارة وعند قيادته للسيارة للفرار بها لحق به عدة سيارات وتمكنوا من تضييق الخناق عليه واصطدم ب٣ سيارات أحدها سيارة شرطة، وقام الأهالى بضربه وتم اقتياده إلى ديوان القسم. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.